«Торонто» установил новый антирекорд НХЛ

«Торонто» в этом сезоне не смог выиграть Кубок Стэнли. В серии первого раунда плей-офф команда в семи матчах уступила «Монреалю».

Последний раз «Кленовые листья» становились чемпионами в 1967 году. 3 июля 2021 года прошло 19 786 дней с того момента. Это новый антирекорд в истории лиги.

«Торонто» обошел по этому грустному показателю «Рейнджерс», которые не выигрывали Кубок Стэнли в период с 1940 по 1994 годы.