«Торонто» установил новый антирекорд НХЛ
18:49
«Торонто» в этом сезоне не смог выиграть Кубок Стэнли. В серии первого раунда плей-офф команда в семи матчах уступила «Монреалю».
Последний раз «Кленовые листья» становились чемпионами в 1967 году. 3 июля 2021 года прошло 19 786 дней с того момента. Это новый антирекорд в истории лиги.
«Торонто» обошел по этому грустному показателю «Рейнджерс», которые не выигрывали Кубок Стэнли в период с 1940 по 1994 годы.
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю