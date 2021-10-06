Голкипер «Вегаса» объяснил, почему решил заступиться за Айкела
Голкипер «Вегаса» объяснил, почему решил заступиться за травмированного нападающего «Баффало»
19:14
Голкипер «Вегаса» Робин Ленер объяснил свои критические высказывания в адрес «Баффало». Ранее швед подверг критику клуб за его отношение к травмированному нападающему Джеку Айкелу.
Хоккеист хотел сделать операцию, но клуб запретил ему идти на этот шаг.
«Меня это категорически не устраивает. Сложно говорить на эти темы, но я просто не мог молчать. Кто-то думает, что я просто хочу напомнить о себе. Но это не так. Мне категорически не нравится такое отношение клуба к игроку. И если я могу хотя бы словом помочь ему, то обязан это сделать», — приводит слова Ленера Sportsnet.
Напомним, что Айкел досрочно завершил минувший сезон из-за грыжи межпозвоночного диска. Травма привела к разногласиям с руководством клуба по поводу метода лечения.
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