Пол Морис: «Чибисов получит достаточно игрового времени»

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис прокомментировал предстоящий дебют в НХЛ нападающего Андрея Чибисова. 26-летний россиянин выйдет на лед в матче с «Чикаго».

— Чибисов — габаритный парень с хорошим катанием, — сказал тренер в интервью клубному каналу. — Он отлично держит шайбу, может бросить. Он демонстрировал это в АХЛ и КХЛ, но мы не знаем, сможет ли он перенести эти качества на уровень НХЛ. Ему нужно было для начала поиграть в АХЛ, потому что в НХЛ хоккей сильно отличается от того, что в КХЛ.

Плюс языковой барьер, он практически не знал английского, когда приехал. Он получит достаточно игрового времени, а мы получим шанс узнать его получше.