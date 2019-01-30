"Питтсбург" вызвал Блюгерса из фарм-клуба АХЛ

"Питтсбург" вызвал латвийского форварда Теодорса Блюгерса из фарм-клуба "Уилкс-Бэрри", который выступает в АХЛ, сообщает официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Блюгерс в 45 матчах за "Уилкс-Бэрри" набрал 39 (21+18) очков при показателе полезности "+20" и является лучшим бомбардиром клуба. 24-летний нападающий занимает четвертое место среди лучших снайперов лиги в нынешнем сезоне.

Напомним, что Блюгерс был выбран "Питтсбургом" во 2-м раунде драфта НХЛ-2012 под общим 52-м номером. Хоккеист может дебютировать в НХЛ 31 января в матче против "Тампы".

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