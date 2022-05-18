«Питтсбург» предложил Летангу контракт на 4 года

«Питтсбург» ведет переговоры с нападающим Крисом Летангом по поводу продления контракта. По информации инсайдера Эллиот Фридман, клуб предложил 35-летнему канадцу контракт на 4 года с зарплатой около 7,25 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Летанг может стать неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Летанг провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 68 (10+58) очков. В плей-офф в семи матчах у него 4 (1+3) очка.