Кучеров эффектно обыграл соперника и ассистировал Перри в первом матче с «Флоридой»

«Тампа» сравняла счет в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». После двух периодов на табло — 1:1.

На 17-й минуте второго периода шайбу забросил Кори Перри, реализовавший большинство. Ассистировал ему россиянин Никита Кучеров, который перед пасом сделал впечатляющий финт.

Для Перри этот гол стал третьим в этом плей-офф. Кучеров сделал седьмой ассист.