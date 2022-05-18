Кучеров забросил третью шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». Счет стал 3:1.

На 16-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Он реализовал большинство «Лайтнинг».

Для 28-летнего россиянина этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.