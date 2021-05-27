Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Питтсбург» после вылета из Кубка Стэнли поблагодарил фанатов за поддержку

06:25
Теги:

Пресс-служба «Питтсбурга» после поражения от «Айлендерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:5) обратилась к болельщикам. «Пингвинз» третий сезон кряду проиграли в первом раунде.

«В сезон перемен вы были с нами на каждом этапе пути. Спасибо за вашу горячую поддержку, фанаты «Пингвинз», — говорится в сообщении в Twitter.

Читайте также

Турнирная таблица группы России на ЧМ-2021: положение после матча с Данией
Чемпионат мира по хоккею-2021, результаты матчей 26 мая: Россия — Дания и другие игры
Матч России с Данией — больно, мучительно и даже ужасно. Хорошо, что победили
Казахстан творит чудеса на чемпионате мира! Переписали историю: обыграли Латвию, Финляндию, а теперь и Германию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд