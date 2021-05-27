«Питтсбург» после вылета из Кубка Стэнли поблагодарил фанатов за поддержку

Пресс-служба «Питтсбурга» после поражения от «Айлендерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ (3:5) обратилась к болельщикам. «Пингвинз» третий сезон кряду проиграли в первом раунде.

«В сезон перемен вы были с нами на каждом этапе пути. Спасибо за вашу горячую поддержку, фанаты «Пингвинз», — говорится в сообщении в Twitter.