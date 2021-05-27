Василевский признан первой звездой шестого матча «Тампы» с «Флоридой»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков шестого матча первого раунда плей-офф «Тампа» — «Флорида» (4:0). Все трое были выбраны из состава «Лайтнинг».

Первой звездой встречи признан российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил все 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Стивен Стэмкос, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку Патрик Марун, забросивший одну шайбу.