"Питтсбург" по буллитам обыграл "Нэшвилл"

"Питтсбург" в серии буллитов обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1 Б). "Пингвинз" прервал свою трехматчевую серию поражений и трехматчевую серию побед соперника.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не принимал участия в этой встрече из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Питтсбург" - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Раст - 18 (Летанг), 25:57 - 0:1. Эллис - 7, 56:59 - 1:1.

Победный буллит: Кросби.

Вратари: Ринне - Мюррей.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 29 (8+7+13+1) - 33 (12+8+12+1).

22 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.