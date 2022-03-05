Павелски набрал 900 очков в НХЛ и установил новый рекорд

Нападающий «Далласа» Джо Павелски отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ). Таким образом, американец достиг отметки в 900 очков за карьеру.

Также 37-летний Павелски стал самым результативным игроком в истории лиги среди хоккеистов, которые были выбраны в 7-м раунде драфта. Отметим, что речь идет о том периоде времени, когда количество раундов на драфте НХЛ были урезано до семи.

Joe Pavelski recorded his 900th career point, the most by a player selected in the final round of the #NHLDraft since it was reduced to seven rounds in 2005 — the next closest is Patric Hornqvist (seventh round in 2005; 533 points).#NHLStats: https://t.co/EoUv4czB5z pic.twitter.com/cu9VUxNugY — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 5, 2022

Павелски был выбран «Сан-Хосе» надрафте-2003 под общим 205-м номером.