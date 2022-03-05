Зайдер повторил достижения Айзермана и Лидстрема

Защитник «Детройта» Мориц Зайдер отметился голевой передаче в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (1:3). Молодой немец набирает очки в 8 матче подряд.

Он стал десятым защитником в истории «Дейтрота», который смог добиться такого результата. Последним до него этого удавалось легендарному Никласу Лидстрему.

Также Зайдер стал пятым новичков команды с такой длинной результативной серией. До него последний раз это достижение покорялось знаменитому экс-капитану «Детройта», а ныне генменеджеру клуба Стиву Айзерману.