Павел Колобков: "Возможностям Овечкина нет предела"

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал повторение капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным рекорда Сергеем Федоровым по количеству заброшенных шайб в НХЛ среди россиян.

– То, что Овечкин сейчас делает, – это совершенно уникальный результат, который поражает его болельщиков. Чувствуешь, что вообще нет предела его возможностям, - приводит слова Колобкова ТАСС.

Овечкин забросил одну шайбу в матче с "Торонто" (3:6). Эта шайба стала 644-й в его карьере в НХЛ. Таким образом, Овечкин повторил достижение другого российского форварда Сергея Федорова. Воспитанник московского "Динамо" занимает 49-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, и второе - среди действующих игроков.