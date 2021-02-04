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Пастрняк вышел на шестое место по хет-трикам в НХЛ среди действующих игроков

18:25
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Форвард «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 ОТ).

Для 24-летнего чеха это девятый хет-трик в НХЛ. По этому показателю нападающий вышел на шестое место лиги среди действующих игроков. Лидирует в рейтинге форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который сделал 27 хет-триков за 1 158 матчей.

В текущем сезоне Пастрняк провел 3 матча, в которых набрал 7 (5+2) очков.

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