Пастрняк вышел на шестое место по хет-трикам в НХЛ среди действующих игроков
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 ОТ).
Для 24-летнего чеха это девятый хет-трик в НХЛ. По этому показателю нападающий вышел на шестое место лиги среди действующих игроков. Лидирует в рейтинге форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который сделал 27 хет-триков за 1 158 матчей.
В текущем сезоне Пастрняк провел 3 матча, в которых набрал 7 (5+2) очков.
David Pastrnak is climbing this list in a hurry.— NHL Public Relations (@PR_NHL) February 4, 2021
Just 393 games into his career, @pastrnak96 is tied for the sixth-most hat tricks among active NHL players — playing between 418 and 857 games fewer than every other active player with at least nine to their credit. #NHLStats pic.twitter.com/kU29kTxOSR
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