Пастрняк вышел на шестое место по хет-трикам в НХЛ среди действующих игроков

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 ОТ).

Для 24-летнего чеха это девятый хет-трик в НХЛ. По этому показателю нападающий вышел на шестое место лиги среди действующих игроков. Лидирует в рейтинге форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который сделал 27 хет-триков за 1 158 матчей.

В текущем сезоне Пастрняк провел 3 матча, в которых набрал 7 (5+2) очков.