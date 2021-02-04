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Бывший генменеджер «Филадельфии» проведет переговоры с «Питтсбургом»

18:00
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«Питтсбург» заинтересован в приглашение бывшего генерального менеджера «Филадельфии» Рона Хекстолла. На этой неделе «Пингвинз» проведут с ним переговоры, пишет в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

Вакансия генерального менеджера в стане «Пингвинов» появилась после ухода Джима Рутерфорда. Ддля переговоров с Хекстоллом «Питтсбург» специально попросил разрешения у «Лос-Анджелеса», где тот работает старшим советником.

Хекстолл отработал на должности генменеджера «Флайерз» четыре сезона (2014-2018), за которые команда дважды доходила до финала Восточной конференции.

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