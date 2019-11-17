Панарин забросил девятую шайбу в сезоне, продлив результативную серию до 11 матчей
03:39
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Рейнджерс» (2:2, середина первого периода). На девятой минуте отличился российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин. Россиянин продлил свою результативную серию с набранными очками до 11 матчей.
This Panarin kid is pretttttty good #PlayLikeANewYorker | @NYRangers pic.twitter.com/g1uFsSCsTI— Rangers on MSG (@RangersMSGN) November 17, 2019
В этом сезоне Панарин провел 16 матчей, в которых набрал 22 (9+13) очка.
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