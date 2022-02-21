Панарин в матче с «Оттавой» забросил 14-ю шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». 30-летний россиянин забросил шайбу на 30-й минуте и сделал счет 2:1. Ранее нападающий сделал результативную передачу на Райана Строума. На данный момент на счету Панарина 56 (14+42) очков в 46 матчах сезона. Elite. pic.twitter.com/gb7bZByvl2 — New York Rangers (@NYRangers) February 20, 2022