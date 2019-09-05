Панарин рассказал о стрессе во время переговоров с «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин дал большое интервью «СЭ». И ответил на многие острые вопросы.

— «Колорадо» и «Айлендерс» предлагали вам 12,5 миллиона долларов в год. Это почти на миллион больше, чем в «Рейнджерс». Могли бы стать самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире.

— Мне было несложно им отказать. Сумма моего контракта и так достаточно большая. Думал о том, где я буду счастлив следующие семь лет — в каком городе, в какой команде. Выбирал то, что по душе. Сумма, конечно, отличается. Но в «Рейнджерс» у меня все равно хороший контракт.

— Цели переплюнуть Макдэвида у вас не было?

— Нет, конечно. Ни о чем таком не думал. Выбирал клуб, где хочу быть и получать за это хорошие деньги.

— Ваш друг Сергей Бобровский теперь во «Флориде». Могли вместе играть...

— Да, но они совсем мало предложили. Мы с Бобом думали о возможности играть за одну команду, было бы круто. Но сразу обсудили, что, если интересы разойдутся, — ничего страшного. Все взрослые люди. В первую очередь нужно думать о себе и своей семье. Мы постараемся сохранить нашу дружбу на расстоянии, хоть это и грустно. Я не хочу больше никогда переживать чувства свободного агента, потому что нервоз был приличный. Там же тоже ребята сидят на опыте — генеральных менеджеров имею в виду. Нервы помотали нормально. У Сереги решилось немного раньше, а у меня — в последний момент. Я был в шоке. Рано утром пришлось даже выпить виски, чтобы хоть немного снять стресс.

«Раньше ходили с Овечкиным на ужины. Теперь не знаю — будем ли». Большое интервью Артемия Панарина