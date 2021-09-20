Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин признался, что не хотел бы быть капитаном в «Рейнджерс»

08:20
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что в клубе есть более достойные кандидаты на роль капитана.

«Не знаю, откуда ветер дует. Ничего такого не происходит. У нас в «Рейнджерс» нет капитана, и он нам нужен. Но в раздевалке об этом не говорят.

На эту должность есть гораздо более достойные кандидаты. Хочется ли мне? Скорее нет, если честно. Это же не просто наклеить букву и ходить фотографироваться. Это много черновой работы в раздевалке. Надо не просто хорошо играть в хоккей, но и между периодами тратить энергию на то, чтобы вдохновлять и мотивировать. Надо давать интервью, быть лицом клуба. В общем, много работать за пределами площадки.

Я просто боюсь, что не буду эффективным капитаном. У меня даже английского нет. Кого я там замотивирую?! Я могу влиять на происходящее только своей игрой. Ко мне и без букв прислушаются», — сказал Панарин в прямом эфире Instagram «Хоккей в курсе».

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел 42 матча, в которых набрал 58 (17+41) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Роналду подсказал Де Хеа, куда будет бить пенальти Нобл в матче «Вест Хэм» — «МЮ»
Звездный дебютант «Рубина» Дрейер: мечтает вернуться в АПЛ, фанатеет по «Ливерпулю», любит рыбалку и мог заменить Брэйтуэйта в сборной Дании
Месси снова не забил и не пожал руку Почеттино, «Челси» уничтожил «Тоттенхэм», Бензема вытащил «Реал» в лидеры
Роналду божественен — четвертый гол в трех матчах. Но «МЮ» в сумасшедшей игре с «Вест Хэмом» спасли Лингард и Де Хеа
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд