Панарин признался, что не хотел бы быть капитаном в «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что в клубе есть более достойные кандидаты на роль капитана.

«Не знаю, откуда ветер дует. Ничего такого не происходит. У нас в «Рейнджерс» нет капитана, и он нам нужен. Но в раздевалке об этом не говорят.

На эту должность есть гораздо более достойные кандидаты. Хочется ли мне? Скорее нет, если честно. Это же не просто наклеить букву и ходить фотографироваться. Это много черновой работы в раздевалке. Надо не просто хорошо играть в хоккей, но и между периодами тратить энергию на то, чтобы вдохновлять и мотивировать. Надо давать интервью, быть лицом клуба. В общем, много работать за пределами площадки.

Я просто боюсь, что не буду эффективным капитаном. У меня даже английского нет. Кого я там замотивирую?! Я могу влиять на происходящее только своей игрой. Ко мне и без букв прислушаются», — сказал Панарин в прямом эфире Instagram «Хоккей в курсе».

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел 42 матча, в которых набрал 58 (17+41) очков.