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Генменеджер «Миннесоты» разочарован переговорами с Капризовым по контракту

08:35
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту с нападающим Кириллом Капризовым.

«Я разочарован тем, что мы до сих пор не заключили с Капризовым контракт, но мы не единственный клуб, который оказался в подобной ситуации. Тренировочный лагерь начнётся на следующей неделе. И когда он начнется, мы сосредоточимся на тех ребятах, которые у нас есть. Такое случается постоянно, но нам остается просто двигаться вперед», – цитирует Герина журналист The Athletic Майкл Руссо в Twitter.

На данный момент 24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» – приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RussoHockey/status/1439700214869381126

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Александр Кравченко все материалы автора

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