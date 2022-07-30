Панарин — о Шестеркине: «После «Везина Трофи» он обещал зайти в гараж, который мы делали с Гавриковым»
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что пообещал ему одноклубник Игорь Шестеркин после победы в номинации «Везина Трофи».
— Когда человек выигрывает «Везину» он должен накрыть стол команде? Какие у вас правила в «Рейнджерс»?
— Он (Игорь Шестеркин) обещал зайти в гараж, который мы делали с Владом Гавриковым.
— И что вы там делаете?
— Что мы там только не делаем. Тренируемся конечно!
— Пока не заходил?
— Как не заходил? Таких нет людей в «Рейнджерс», которые бы не заходили.
— Мы имеем ввиду после «Везины».
— Нет. Я же уехал. Пока не считается.
— Игорь в этом году не прилетел в Россию, потому что ждет ребенка. В том году он ведь играл с вами на благотворительном матче.
— Это радостное событие. Но сейчас я нахожусь в России и у нас разные часовые пояса. Мы переписываемся с ним. Я поздравил его с «Везиной». Но я достаточно много времени был в деревне без связи, плюс был в дороге в поезде. Поэтому мы не обо всем поговорили, — сказал Панарин.
В регулярном сезоне-2021/22 Шестеркин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам. Вместе с «Рейнджерс» 26-летний россиянин дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Тампе». Шестеркин провел 20 матчей в плей-офф, в которых пропустил 51 шайбу при 92,9 процента отраженных бросков.
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|О
|1
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|0
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|0
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|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
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|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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