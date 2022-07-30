Панарин — о Шестеркине: «После «Везина Трофи» он обещал зайти в гараж, который мы делали с Гавриковым»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что пообещал ему одноклубник Игорь Шестеркин после победы в номинации «Везина Трофи».

— Когда человек выигрывает «Везину» он должен накрыть стол команде? Какие у вас правила в «Рейнджерс»?

— Он (Игорь Шестеркин) обещал зайти в гараж, который мы делали с Владом Гавриковым.

— И что вы там делаете?

— Что мы там только не делаем. Тренируемся конечно!

— Пока не заходил?

— Как не заходил? Таких нет людей в «Рейнджерс», которые бы не заходили.

— Мы имеем ввиду после «Везины».

— Нет. Я же уехал. Пока не считается.

— Игорь в этом году не прилетел в Россию, потому что ждет ребенка. В том году он ведь играл с вами на благотворительном матче.

— Это радостное событие. Но сейчас я нахожусь в России и у нас разные часовые пояса. Мы переписываемся с ним. Я поздравил его с «Везиной». Но я достаточно много времени был в деревне без связи, плюс был в дороге в поезде. Поэтому мы не обо всем поговорили, — сказал Панарин.

В регулярном сезоне-2021/22 Шестеркин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам. Вместе с «Рейнджерс» 26-летний россиянин дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Тампе». Шестеркин провел 20 матчей в плей-офф, в которых пропустил 51 шайбу при 92,9 процента отраженных бросков.