Панарин: «Без духовности мир сероват, а с ней он становится красочнее»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о важности ментальной подготовки к матчам.
— Вы сейчас все больше уделяете внимание ментальной подготовке, больше прислушиваетесь к себе.
— У меня всегда была такая склонность. Не скажу, что стал уделять этому внимания. Наверное, больше внимания стал уделять духовности. Понял, что без духовности мир сероват, а с ней он становится красочнее.
— Вы сами раньше признавались, что частенько загонялись и сами на себя давили. Сейчас этот дзен удалось познать?
— Мне кажется такие перепады будут всю жизнь. Так задумано. Если бы все постоянно было хорошо, то ощущали бы то, что это хорошо? На данный момент к проблемам отношусь с удовольствием. Это шикарная возможность стать сильнее, которая дается тебе свыше, чтобы ты преодолел какие-то вещи и совершенствовался. Я рад тому, что со мной происходит.
Допустим, в плей-офф я сыграл не в свою лучшую игру. И сейчас я могу проснуться утром и голодным заряженным бежать на стадион. «Сейчас как возьму эту штангу с резинкой. Что-нибудь поделаю.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -