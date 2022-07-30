Панарин: «Без духовности мир сероват, а с ней он становится красочнее»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о важности ментальной подготовки к матчам.

— Вы сейчас все больше уделяете внимание ментальной подготовке, больше прислушиваетесь к себе.

— У меня всегда была такая склонность. Не скажу, что стал уделять этому внимания. Наверное, больше внимания стал уделять духовности. Понял, что без духовности мир сероват, а с ней он становится красочнее.

— Вы сами раньше признавались, что частенько загонялись и сами на себя давили. Сейчас этот дзен удалось познать?

— Мне кажется такие перепады будут всю жизнь. Так задумано. Если бы все постоянно было хорошо, то ощущали бы то, что это хорошо? На данный момент к проблемам отношусь с удовольствием. Это шикарная возможность стать сильнее, которая дается тебе свыше, чтобы ты преодолел какие-то вещи и совершенствовался. Я рад тому, что со мной происходит.

Допустим, в плей-офф я сыграл не в свою лучшую игру. И сейчас я могу проснуться утром и голодным заряженным бежать на стадион. «Сейчас как возьму эту штангу с резинкой. Что-нибудь поделаю.