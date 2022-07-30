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Панарин — об уходе Райана Строума: «Мы со Стромером были друзьями и за пределами льда»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал новость о том, что клуб покинул нападающий Райан Строум.

— То, что из «Рейнджерс» ушел твой бывший центр Райан Строум, это бизнес?

— Конечно, всегда тяжело расставаться. Мы со Стромером были друзьями и за пределами льда. Разговаривали о жизненных и семейных темах. Он для меня больше, чем просто партнер по хоккею. Но тут ничего не поделаешь.

Строум вышел на рынок свободных агентом и подписал контракт с «Анахаймом». 29-летний канадец подписал пятилетний контракт на 25 миллионов долларов.

Артемий Панарин
Райан Стром
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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