Овечкину - в MMA? UFC оценил его нокаут Свечникова

UFC оценил нокаут капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в драке с нападающим "Каролины" Андрея Свечникова. Твиттер промоушена выложил видео инцидента.

– Знаешь, что они говорят… Точность превосходит силу, а время – скорость, – говорится в сообщении.

Напомним, что Свечников после тяжелого удара в челюсть от Овечкина не смог продолжить третий матч первого раунда Кубка Стэнли. Позже стало известно, что у него травма верхней части тела.