Овечкину - в MMA? UFC оценил его нокаут Свечникова

UFC оценил нокаут капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в драке с нападающим "Каролины" Андрея Свечникова. Твиттер промоушена выложил видео инцидента.
– Знаешь, что они говорят… Точность превосходит силу, а время – скорость, – говорится в сообщении.
Напомним, что Свечников после тяжелого удара в челюсть от Овечкина не смог продолжить третий матч первого раунда Кубка Стэнли. Позже стало известно, что у него травма верхней части тела.
You know what they say...– UFC (@ufc) 16 апреля 2019 г.
"Precision beats power, and timing beats speed." https://t.co/DIVeG9guz9
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