Американское издание ESPN опубликовало список 100 лучших игроков десятилетия в НХЛ. Первое место занял форвард «Питтсбурга»" Сидни Кросби. На второй позиции напдающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Тройку лучших замкнул российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В топ-100 также вошли еще девять россиян.

1. Сидни Кросби

2. Коннор Макдэвид

3. Александр Овечкин

4. Эрик Карлссон

5. Хенрик Лундквист

6. Евгений Малкин

7. Патрис Бержерон

8. Стивен Стэмкос

9. Патрик Кейн

10. Данкан Кит

11. Павел Дацюк

14. Никита Кучеров

21. Сергей Бобровский

25. Владимир Тарасенко

64. Артемий Панарин

87. Андрей Василевский

88. Илья Ковальчук

100. Александр Семин