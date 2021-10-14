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Овечкин сыграет в звене с Кузнецовым против «Рейнджерс»

02:13
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«Вашингтон» объявил состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». В первом звене атаки сыграют два российских нападающих Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

8 октября Овечкин получил травму в выставочном матче с «Филадельфией», поэтому его участие в игре с «Рейнджерс» было под вопросом.

Матч начнется в 2.30 по московскому времени. Для обеих команд это первая игра в сезон-2021/22.

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Евгений Козинов все материалы автора
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