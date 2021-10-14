Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кравцов готов провести сезон-2021/22 в АХЛ

01:44
Теги:

Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов, который не проходит в основной состав команды, готов играть в АХЛ за другой клуб, написал в Twitter инсайдер Даррен Дрегер. Хоккеист рассмотрит вариант однолетнего соглашения.

21-летний Кравцов провел три предсезонных матча за «Рейнджерс», в которых забил один гол в большинстве. Нью-йоркцы начинают регулярный сезон в среду матчем против «Вашингтона».

В прошлом сезоне Кравцов сыграл в 20 матчах и набрал 4 (2+2) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под девятым номером драфта-2019.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
0