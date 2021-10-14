Кравцов готов провести сезон-2021/22 в АХЛ
01:44
Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов, который не проходит в основной состав команды, готов играть в АХЛ за другой клуб, написал в Twitter инсайдер Даррен Дрегер. Хоккеист рассмотрит вариант однолетнего соглашения.
21-летний Кравцов провел три предсезонных матча за «Рейнджерс», в которых забил один гол в большинстве. Нью-йоркцы начинают регулярный сезон в среду матчем против «Вашингтона».
В прошлом сезоне Кравцов сыграл в 20 матчах и набрал 4 (2+2) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под девятым номером драфта-2019.
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