«Добро пожаловать в этот прекрасный мир». У Овечкина родился второй сын

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин объявил, что он стал отцом во второй раз. У 34-летнего российского хоккеиста родился сын. Спортсмен и его супруга Анастасия назвали мальчика Ильей.

«Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!», — написал Овечкин в Instagram. На фото он с супругой Анастасией Шубской и новорожденным сыном.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.