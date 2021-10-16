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Овечкин спел в стиле Моргенштерна для Comedy Club

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Александр Овечкин в Comedy Club. Фото Instagram
Александр Овечкин в Comedy Club. Фото Instagram
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в съемках нового выпуска шоу Comedy Club. Как объявил ведущий, хоккеист вместе с музыкантом Сергеем Драгни подготовили клип на песню-пародию на популярного певца Моргенштерна.

«Главным музыкальным событием выпуска стала презентация совместного трека Драгни и Александра Овечкина. Музыкант написал для хоккеиста бит и текст песни про кризис самореализации легенды хоккея, которая бьёт все рекорды в НХЛ и выигрывает Кубок Стэнли, но явно не поспевает за российским шоу-бизнесом, бурно развивающимся тиктоком и другими трендами современности», — говорится в пресс-релизе телеканала.

«Это песня посвящается тем, кто ничего не добился», — отметил Драгни в начале клипа, который был показан.

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Евгений Козинов все материалы автора
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