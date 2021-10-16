«Я мог бы быть астрологом в «Давай поженимся!». Овечкин записал пародию на Моргенштерна о тех, кто ничего не добился, — о себе
Популярное юмористическое шоу Comedy Club любит приглашать вместе с героями шоу-бизнеса известных спортсменов. Футболисты Денис Глушаков и Артем Дзюба (выходил на карантине по видео), фигуристка Евгения Медведева и лыжник Александр Большунов, фехтовальщица Софья Великая и гимнаст Никита Нагорный, боец Петр Ян и хоккеисты Александр Радулов, Евгений Малкин и Илья Ковальчук — лишь малый список российских звезд, которые пришли в гости к Павлу Воле и компании.
В первом выпуске нового сезона шоу принял участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Один из лучших снайперов в истории НХЛ, лицо российского хоккея не впервые появился в проекте своих друзей. Год назад Ови был в Comedy вместе с супругой Анастасией, а Воля шутил о его будущем контракте: «12 миллионов долларов в год? Скоро догонишь Бузову и сможешь купить Сызрань».
Новые сторис Анастасии Шубской про мужа Александра Овечкина pic.twitter.com/By31P8QTT4— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) October 16, 2021
На этот раз Овечкин выступил не в роли звездного зрителя, а поучаствовал в дебюте рубрики «И этот тоже запел» с резидентом Comedy Club Сергеем Драгни.
Болельщикам известно об актерских навыках Александра. Недавно он вместе с Анастасией и одноклубником Никласом Бэкстремом снялись в забавной рекламе страховой компании. Классикой стало появление Ови вместе с Семеном Варламовым в промо ESPN и в компании Малкина и Евгения Кузнецова в костюмах Волка, Кота Матроскина и Шарика во время матча в Санкт-Петербурге. Форвард пел «Шайбу!» с партнерами по сборной и Ириной Аллегровой, мелькал в клипах Кати Лель и Влада Топалова.
Теперь Овечкин вместе с музыкантом Сергеем Драгни подготовили песню-пародию на противоречивого певца Моргенштерна. Для хоккеиста написали бит и текст про кризис самореализации легенды хоккея, которая бьет все рекорды в НХЛ и выигрывает Кубок Стэнли, но явно не поспевает за российским шоу-бизнесом, бурно развивающимся тиктоком и другими трендами современности. Песня наполнена иронией.
«Эта песня посвящается всем тем, кто ничего не добился. Кто оборачивается на свою жизнь и понимает, что мог бы сделать намного больше», — начало от Драгни. И продолжение от Овечкина: «Это песня обо мне».
Дальше — Овечкин поет и его лицо мелькает в клипе в разных образах, в том числе в сцене приема у психоаналитика.
Я сижу в своем Вашингтоне,
Русский бык в диком загоне.
Жизнь — это скачки, и я в них на пони.
Нет пороха в последнем патроне.
Я знаю полпланеты, я со всеми знаком,
Но меня почему-то до сих пор не позвали в тикток-дом.
Значит, все напрасно.
К чему мне этот Кубок Стэнли, если я ни разу не сидел в жюри в Ка-Вэ-эНе.
Всю жизнь хотел быть ферзем, но похож на пешку,
Раз меня еще не звали ведущим в «Орел и решку».
Заново жизнь прожить — ничего не изменится,
Я мог бы быть астрологом в «Давай поженимся».
Или с Клавой Кокой мог бы иметь... вирусный хит,
Мог бы уйти из «Блэкстар» с грохотом, как Егор Крид.
Но пока я будто лебедь на своем пруду,
Год за годом бегаю с палкой по льду.
Мне за 20 лет хоккей столько не дал,
Сколько за год тикток дал Вале Карнавал.
Я не вишенка на торте и даже не изюм,
Ивлеева не позвала на днюху, а я готовил костюм.
730 шайб забил и еще забью,
Но почему-то Усович идет к Дудю.
Я смотрю на свое состояние как на фигню,
Ведь персона года не я, а Милохин — в GQ.
Для чего это все?
Я просто не знал, для чего я 730 шайб тяу-тяу...
Год за годом — тяу-тяу-тяу...
Финальная сцена — в главной локации. «Скажите, мне можно чем-то помочь?» — спрашивает Овечкин. И слышит ответ: «Нет, жизнь прожита зря».
Определенно, клип разлетится на короткие мемы и приколы.
October 16, 2021
October 16, 2021
Активная светская жизнь Александра никого не удивляет. Все помнят, как роскошно он праздновал чемпионство в НХЛ, а также свое 35-летие и свадьбу с Анастасией Шубской. Теперь в список достижений хоккеист добавил совместный трек с Драгни.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю