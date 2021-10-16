Новая роль и топовая самоирония легенды хоккея.

Популярное юмористическое шоу Comedy Club любит приглашать вместе с героями шоу-бизнеса известных спортсменов. Футболисты Денис Глушаков и Артем Дзюба (выходил на карантине по видео), фигуристка Евгения Медведева и лыжник Александр Большунов, фехтовальщица Софья Великая и гимнаст Никита Нагорный, боец Петр Ян и хоккеисты Александр Радулов, Евгений Малкин и Илья Ковальчук — лишь малый список российских звезд, которые пришли в гости к Павлу Воле и компании.

В первом выпуске нового сезона шоу принял участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Один из лучших снайперов в истории НХЛ, лицо российского хоккея не впервые появился в проекте своих друзей. Год назад Ови был в Comedy вместе с супругой Анастасией, а Воля шутил о его будущем контракте: «12 миллионов долларов в год? Скоро догонишь Бузову и сможешь купить Сызрань».

Новые сторис Анастасии Шубской про мужа Александра Овечкина pic.twitter.com/By31P8QTT4 — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) October 16, 2021

На этот раз Овечкин выступил не в роли звездного зрителя, а поучаствовал в дебюте рубрики «И этот тоже запел» с резидентом Comedy Club Сергеем Драгни.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Болельщикам известно об актерских навыках Александра. Недавно он вместе с Анастасией и одноклубником Никласом Бэкстремом снялись в забавной рекламе страховой компании. Классикой стало появление Ови вместе с Семеном Варламовым в промо ESPN и в компании Малкина и Евгения Кузнецова в костюмах Волка, Кота Матроскина и Шарика во время матча в Санкт-Петербурге. Форвард пел «Шайбу!» с партнерами по сборной и Ириной Аллегровой, мелькал в клипах Кати Лель и Влада Топалова.

Теперь Овечкин вместе с музыкантом Сергеем Драгни подготовили песню-пародию на противоречивого певца Моргенштерна. Для хоккеиста написали бит и текст про кризис самореализации легенды хоккея, которая бьет все рекорды в НХЛ и выигрывает Кубок Стэнли, но явно не поспевает за российским шоу-бизнесом, бурно развивающимся тиктоком и другими трендами современности. Песня наполнена иронией.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

«Эта песня посвящается всем тем, кто ничего не добился. Кто оборачивается на свою жизнь и понимает, что мог бы сделать намного больше», — начало от Драгни. И продолжение от Овечкина: «Это песня обо мне».

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Дальше — Овечкин поет и его лицо мелькает в клипе в разных образах, в том числе в сцене приема у психоаналитика.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Я сижу в своем Вашингтоне,

Русский бык в диком загоне.

Жизнь — это скачки, и я в них на пони.

Нет пороха в последнем патроне.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Я знаю полпланеты, я со всеми знаком,

Но меня почему-то до сих пор не позвали в тикток-дом.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Значит, все напрасно.

К чему мне этот Кубок Стэнли, если я ни разу не сидел в жюри в Ка-Вэ-эНе.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Всю жизнь хотел быть ферзем, но похож на пешку,

Раз меня еще не звали ведущим в «Орел и решку».

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Заново жизнь прожить — ничего не изменится,

Я мог бы быть астрологом в «Давай поженимся».

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Или с Клавой Кокой мог бы иметь... вирусный хит,

Мог бы уйти из «Блэкстар» с грохотом, как Егор Крид.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Но пока я будто лебедь на своем пруду,

Год за годом бегаю с палкой по льду.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Мне за 20 лет хоккей столько не дал,

Сколько за год тикток дал Вале Карнавал.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Я не вишенка на торте и даже не изюм,

Ивлеева не позвала на днюху, а я готовил костюм.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

730 шайб забил и еще забью,

Но почему-то Усович идет к Дудю.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Я смотрю на свое состояние как на фигню,

Ведь персона года не я, а Милохин — в GQ.

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Для чего это все?

Я просто не знал, для чего я 730 шайб тяу-тяу...

Год за годом — тяу-тяу-тяу...

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Финальная сцена — в главной локации. «Скажите, мне можно чем-то помочь?» — спрашивает Овечкин. И слышит ответ: «Нет, жизнь прожита зря».

Александр Овечкин в клипе шоу Comedy Club.

Определенно, клип разлетится на короткие мемы и приколы.

Активная светская жизнь Александра никого не удивляет. Все помнят, как роскошно он праздновал чемпионство в НХЛ, а также свое 35-летие и свадьбу с Анастасией Шубской. Теперь в список достижений хоккеист добавил совместный трек с Драгни.