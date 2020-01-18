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Овечкин пробил Варламова. Нападающий вошел в топ-10 лучших снайперов в истории НХЛ

21:43
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Эта шайба позволила россиянину войти в топ-10 лучших снайперов лиги за всю ее историю.

Теперь он делит 10-е место вместе с экс-нападающим «Питтсбурга» Марио Лемье. У них по 690 точных бросков.

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