Овечкин пробил Варламова. Нападающий вошел в топ-10 лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Эта шайба позволила россиянину войти в топ-10 лучших снайперов лиги за всю ее историю.

The goal that puts @ovi8 in a tie with Mario Lemieux for 10th place all-time! pic.twitter.com/pvhDsDFX1G — NHL GIFs (@NHLGIFs) January 18, 2020

Теперь он делит 10-е место вместе с экс-нападающим «Питтсбурга» Марио Лемье. У них по 690 точных бросков.