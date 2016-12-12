Овечкин - первый россиянин, забросивший 200 шайб в большинстве в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата против "Ванкувера" (3:0), забил свой 200-й гол в большинстве в НХЛ. Таким образом, форвард "Кэпиталз" стал первым в истории НХЛ российским хоккеистом, достигшим этого рубежа.

Среди европейских игроков чаще в большинстве в НХЛ отличались только Теему Селянне (255) и Яромир Ягр (212). Среди всех игроко НХЛ по этому показателю Овечкин теперь занимает 17-е место.