05:17 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин - первый россиянин, забросивший 200 шайб в большинстве в НХЛ

0
0
0
3

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата против "Ванкувера" (3:0), забил свой 200-й гол в большинстве в НХЛ. Таким образом, форвард "Кэпиталз" стал первым в истории НХЛ российским хоккеистом, достигшим этого рубежа.

Среди европейских игроков чаще в большинстве в НХЛ отличались только Теему Селянне (255) и Яромир Ягр (212). Среди всех игроко НХЛ по этому показателю Овечкин теперь занимает 17-е место.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Werewolf

В меньшинстве не играет, а в равных составах и так достиг

11:25

aloveku

первый по общему кол-ву шайб, первый по шайбам в большинстве, осталось подсчитать/достичь по шайбам в равных составах и меньшинстве )))

10:22

diolym

И 145 - тоже он.

05:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ