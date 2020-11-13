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Овечкин: «Мне нравятся Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой»

03:12
Денис Кзаанский, Александр Овечкин и Дмитрий Сычев. Фото Instagram
Денис Кзаанский, Александр Овечкин и Дмитрий Сычев. Фото Instagram
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на подкасте у комментатора Дениса Казанского и экс-футболиста сборной России Дмитрия Сычева признался, что является меломаном. Хоккеист выделил исполнителей, которые ему наиболее приятны.

— Я люблю рэп, люблю танцевальную музыку, — сказал Овечкин. — Слушаю то, что мне по вкусу. Я меломан. Эминем, Тупак. Из наших мне нравятся Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой (смеется). Из русской эстрады могу выделить Басту.

— Лещенко?

— Да. Лещенко, конечно.

Полностью интервью Александра Овечкина

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