Овечкин: «Мне нравятся Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой»
03:12
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на подкасте у комментатора Дениса Казанского и экс-футболиста сборной России Дмитрия Сычева признался, что является меломаном. Хоккеист выделил исполнителей, которые ему наиболее приятны.
— Я люблю рэп, люблю танцевальную музыку, — сказал Овечкин. — Слушаю то, что мне по вкусу. Я меломан. Эминем, Тупак. Из наших мне нравятся Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой (смеется). Из русской эстрады могу выделить Басту.
— Лещенко?
— Да. Лещенко, конечно.