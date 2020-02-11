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Овечкин что-то сказал Комарову после гола «Вашингтона». Возможно, насчет травмы Кузнецова

07:07
Лео Комаров. Фото Eyes on Isles, ТАСС
Лео Комаров. Фото Eyes on Isles, ТАСС
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«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Айлендерс» — 3:5. В середине встречи нападающий гостей Лео Комаров впечатал в борт Евгения Кузнецова и нанес ему травму. Россиянин ушел в раздевалку и больше не вышел на лед.

Впоследствии «Вашингтон» реализовал большинство, а капитан команды Александр Овечкин что-то сказал Комарову. Вероятно, насчет повреждения Кузнецову. И Овечкин, и Комаров играли за московское «Динамо».

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