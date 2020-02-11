Овечкин что-то сказал Комарову после гола «Вашингтона». Возможно, насчет травмы Кузнецова

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Айлендерс» — 3:5. В середине встречи нападающий гостей Лео Комаров впечатал в борт Евгения Кузнецова и нанес ему травму. Россиянин ушел в раздевалку и больше не вышел на лед.

Ovi flexing on Komarov for injuring Kuzy pic.twitter.com/c9ue3vqkOk — Ice Tilt (@IceTiltHero) February 11, 2020

Впоследствии «Вашингтон» реализовал большинство, а капитан команды Александр Овечкин что-то сказал Комарову. Вероятно, насчет повреждения Кузнецову. И Овечкин, и Комаров играли за московское «Динамо».