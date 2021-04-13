Шайба Дадонова принесла «Оттаве» победу над «Виннипегом»
04:32
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег» со счетом 4:2.
В составе «Сенаторз» дубль на счету Брэйди Ткачака, еще по шайбе забросили Евгений Дадонов и Коннор Браун. «Джетс» ответили точными бросками Николая Элерса и Кайла Коннора.
После этого матча «Оттава» с 32 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 53 очками — на второй строчке.
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