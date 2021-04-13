Шайба Дадонова принесла «Оттаве» победу над «Виннипегом»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Виннипег» со счетом 4:2.

В составе «Сенаторз» дубль на счету Брэйди Ткачака, еще по шайбе забросили Евгений Дадонов и Коннор Браун. «Джетс» ответили точными бросками Николая Элерса и Кайла Коннора.

После этого матча «Оттава» с 32 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 53 очками — на второй строчке.