«Торонто» проиграл «Монреалю» и прервал серию из шести побед

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4:2.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Томаш Тартар, еще по шайбе забросили Ник Сузуки и Джош Андерсон. Гости ответили точными бросками Остона Мэттьюса и Джона Тавареса с передачи Ильи Михеева.

«Торонто» прервал серию из шести побед подряд.

После этого матча «Монреаль» с 45 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Торонто» с 59 очками — на первой строчке.