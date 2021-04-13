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«Торонто» проиграл «Монреалю» и прервал серию из шести побед

04:29
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«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4:2.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Томаш Тартар, еще по шайбе забросили Ник Сузуки и Джош Андерсон. Гости ответили точными бросками Остона Мэттьюса и Джона Тавареса с передачи Ильи Михеева.

«Торонто» прервал серию из шести побед подряд.

После этого матча «Монреаль» с 45 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Торонто» с 59 очками — на первой строчке.

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