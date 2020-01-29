«Оттава» обыграла «Баффало», Зайцев забил гол

«Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Оттаве» — 2:5. Победный гол на счету Майка Райлли. У Артема Анисимова 20% выигранных вбрасываний за 11.15 на льду. У Владислава Наместникова бросок в створ и силовой прием за 14.31. У Никиты Зайцева гол в пустые ворота, «+1», 2 минуты штрафа и 4 силовых приема за 16.55.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Оттава» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Пажо — 20 (бол., Шабо, Ткачак), 3:59 — 0:1. Райнхарт — 18 (бол.), 13:42 — 1:1. Эннис — 13 (бол., Батерсон, Райлли), 24:52 — 1:2. Айкел — 29 (Гиргенсонс, Монтур), 28:48 — 2:2. Райлли — 1 (бол., Эннис, Батерсон), 48:43 — 2:3. Боровицки — 6 (мен., п.в.), 57:54 — 2:4. Зайцев — 1 (п.в., Хэйнси), 59:54 — 2:5.

Вратари: Улльмарк (Хаттон, 50:28, 57:27 — 57:54, 58:02 — 59:54) — Андерсон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 30 (8+7+15) — 39 (13+18+8).

Наши: — - Анисимов (11.15/0/0), Зайцев (17.01/1/+1), Наместников (14.31/1/0).

29 января. Баффало. KeyBank Center.