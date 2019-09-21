Остон Мэттьюс высоко оценил игру Ильи Михеева

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил игру форварда Ильи Михеева, а также рассказал, как проходит адаптация россиянина в коллективе.

— У него отличное катание, хороший бросок. Он умеет выбрать позицию, может бороться у бортов. В играх он зарекомендовал себя с хорошей стороны, — приводит слова Мэттьюса Yahoo Sports.

Видно, что он еще только адаптируется. Но с каждым днем становится все лучше и лучше.

Я знаю несколько слов по-русски, поэтому пытаюсь пошутить с ним. Но пока Михеев ведет себя тихо. Понятно, что ему нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно, раскрыться. Не у всех ребят из России хороший английский язык, но со времен он все наверстает.

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