Остон Мэттьюс высоко оценил игру Ильи Михеева
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оценил игру форварда Ильи Михеева, а также рассказал, как проходит адаптация россиянина в коллективе.
— У него отличное катание, хороший бросок. Он умеет выбрать позицию, может бороться у бортов. В играх он зарекомендовал себя с хорошей стороны, — приводит слова Мэттьюса Yahoo Sports.
Видно, что он еще только адаптируется. Но с каждым днем становится все лучше и лучше.
Я знаю несколько слов по-русски, поэтому пытаюсь пошутить с ним. Но пока Михеев ведет себя тихо. Понятно, что ему нужно время, чтобы почувствовать себя комфортно, раскрыться. Не у всех ребят из России хороший английский язык, но со времен он все наверстает.
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