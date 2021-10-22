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Орлов забросил первую шайбу в сезоне. Видео

02:45
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«Вашингтон» после первого периода выигрывает у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. На 9-й минуте голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Это его первая заброшенная шайба в этом сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовали российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

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Евгений Козинов все материалы автора
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