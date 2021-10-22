Орлов забросил первую шайбу в сезоне. Видео

«Вашингтон» после первого периода выигрывает у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. На 9-й минуте голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Это его первая заброшенная шайба в этом сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовали российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.