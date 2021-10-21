«Вегас» вызвал Мироманова из АХЛ. Он может сыграть против «Эдмонтона»
22:26
Российский защитник Даниил Мироманов был вызван в основной состав «Вегаса» из фарм-клуба, сообщает официальный Twitter «Голден Найтс».
24-летний россиянин проводит второй сезон в Северной Америке и начинал чемпионат в АХЛ в составе «Хендерсона». Там он набрал 4 (2+2) очка в двух встречах при показателе полезности «+4».
Мироманов будет готовиться с основой к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона», который состоится в ночь на субботу, в 5.00 (мск). В первых трех играх сезона «Вегас» одержал всего одну победу.
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