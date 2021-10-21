Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вегас» вызвал Мироманова из АХЛ. Он может сыграть против «Эдмонтона»

22:26
Теги:

Российский защитник Даниил Мироманов был вызван в основной состав «Вегаса» из фарм-клуба, сообщает официальный Twitter «Голден Найтс».

24-летний россиянин проводит второй сезон в Северной Америке и начинал чемпионат в АХЛ в составе «Хендерсона». Там он набрал 4 (2+2) очка в двух встречах при показателе полезности «+4».

Мироманов будет готовиться с основой к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона», который состоится в ночь на субботу, в 5.00 (мск). В первых трех играх сезона «Вегас» одержал всего одну победу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Путин оценил угрозу мировой войны
0