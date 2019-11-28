Очередная травма в «Колорадо». У Бураковски повреждение верхней части тела
28 ноября 2019, 10:48
«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. В одном из моментов травму получил форвард «лавин» Андре Бураковски. Главный тренер команды Джаред Беднар подтвердил, что нападающий получил повреждение верхней части тела. Пока неизвестно, на какой срок он выбыл.
В списке травмированных «Колорадо» значатся: Микко Рантанен, Габриэль Ландескуг, Эрик Джонсон, Мэтт Калверт и Колин Уилсон.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...