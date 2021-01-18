Обладатель Кубка Стэнли Маккуэйд объявил о завершении карьеры

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостона» Адам Маккуэйд объявил о завершении карьеры, информирует CBC.

Последний матч защитник провел в марте 2019 года, когда выступал за «Коламбус». Затем он был вынужден взять паузу в карьере из-за травмы: у хоккеиста были диагностированы проблемы с шейным отделом позвоночника.

Теперь Маккуэйд принял решение окончательно повесить коньки на гвоздь.

За свою карьеру 34-летний защитник успел поиграть за «Бостон», «Рейнджерс» и «Коламбус». В составе «Брюинз» он выиграл Кубок Стэнли-2011.

На счету Маккуэйда 512 матчей в НХЛ и 73 (16+57) очка.