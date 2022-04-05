Нюландер из-за болезни не сыграет с «Тампой»

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Форвард «Торонто» Вильям Нюландер не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Как сообщает журналист Sportsnet Люк Фокс, 25-летний швед не вышел на предматчевую разминку из-за болезни.

В текущем сезоне Нюландер провел 68 матчей, в которых набрал 64 (26+38) очка.