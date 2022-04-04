Варламов стал третьей звездой недели в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов был признан третьей звездой по итогам игровой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

33-летний спортсмен одержал три победы в чемпионате, отразив 99 бросков из 104.

Первой звездой выбран форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 8 (5+3) очков в 4 играх.

Второй звездой стал Александр Барков из «Флориды», который также набрал 8 (5+3) очков в 4 матчах.