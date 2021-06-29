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Ньюджент-Хопкинс подпишет новый контракт с «Эдмонтоном» на 8 лет

16:29
Райан Ньюджент-Хопкинс. Фото ХК «Эдмонтон».
Райан Ньюджент-Хопкинс. Фото ХК «Эдмонтон».
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«Эдмонтон» продолжает переговоры по новому контракту с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом. В последнее время стороны достигли серьезного прогресса, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Ожидается, что хоккеист подпишет контракт на 8 лет с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон.

Нынешнее соглашение 27-летнего канадца рассчитано до конца этого сезона. По нему он зарабатывает 6 миллионов долларов в год.

Ньюджент-Хопкинс был выбран «Ойлерз» под общим первым номером на драфте-2011.

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Иван Шитик все материалы автора

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