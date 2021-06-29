Ньюджент-Хопкинс подпишет новый контракт с «Эдмонтоном» на 8 лет

«Эдмонтон» продолжает переговоры по новому контракту с нападающим Райаном Ньюджентом-Хопкинсом. В последнее время стороны достигли серьезного прогресса, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Ожидается, что хоккеист подпишет контракт на 8 лет с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон.

Нынешнее соглашение 27-летнего канадца рассчитано до конца этого сезона. По нему он зарабатывает 6 миллионов долларов в год.

Ньюджент-Хопкинс был выбран «Ойлерз» под общим первым номером на драфте-2011.