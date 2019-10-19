«Нью-Джерси» выиграл второй матч подряд. Джек Хьюз забил первый гол в НХЛ
22:40
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» принимал «Ванкувер». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Единственную шайбу забросил нападающий «Дьяволов» Джек Хьюз. Для первого номера драфта-2019 этот гол стал дебютным в НХЛ.
Хоккей
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«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Хьюз — 1 (бол., Холл, Ватанен), 14:08 — 1:0.
Вратари: Блэквуд — Демко (58:21).
Штраф: 23 — 17.
Броски: 24 (8+10+6) — 25 (6+14+5).
Наши: Гусев (8.02/0/0) — -.
19 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.
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https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/?from=header-main-menu
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