«Нью-Джерси» выиграл второй матч подряд. Джек Хьюз забил первый гол в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» принимал «Ванкувер». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий «Дьяволов» Джек Хьюз. Для первого номера драфта-2019 этот гол стал дебютным в НХЛ.

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«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Хьюз — 1 (бол., Холл, Ватанен), 14:08 — 1:0.

Вратари: Блэквуд — Демко (58:21).

Штраф: 23 — 17.

Броски: 24 (8+10+6) — 25 (6+14+5).

Наши: Гусев (8.02/0/0) — -.

19 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.

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