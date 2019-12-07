НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Нью-Джерси» уступил «Чикаго», Гусев реализовал буллит

05:44
Теги:

«Нью-Джерси» проиграл дома «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Победитель определился в серии буллитов. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев реализовал свою попытку.

Для «Нью-Джерси» это четвертое поражение кряду. «Чикаго» после серии проигрышей одержал вторую победу подряд.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир