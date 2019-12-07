«Нью-Джерси» уступил «Чикаго», Гусев реализовал буллит

«Нью-Джерси» проиграл дома «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Победитель определился в серии буллитов. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев реализовал свою попытку.

Для «Нью-Джерси» это четвертое поражение кряду. «Чикаго» после серии проигрышей одержал вторую победу подряд.

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