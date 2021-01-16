Гол Шаранговича в овертайме принес «Нью-Джерси» победу над «Бостоном»

«Нью-Джерси» принимал «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дьяволы» одержали победу в овертайме — 2:1.

Автором победной шайбы стал белорусский нападающий Егор Шарангович, который поразил ворота соперника за пару секунд до конца овертайма.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Вуд — 2 (Смит, Хьюз), 16:15 — 1:0. Бержерон — 1 (мен., Маршан), 37:16 — 1:1. Шарангович — 1 (Сиверсон, Палмиери), 64:58 — 2:1.

Вратари: Блэквуд — Галак.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 31 (8+8+11+4) — 28 (7+13+5+3).

Наши: Гусев (15.37/5/-1), Куликов (18.55/2/0) — -.

16 января. Нью-Джерси. Prudential Center.