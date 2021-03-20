Николишин считает, что Овечкина нельзя снимать со счетов в борьбе за «Ришар Трофи»

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал «СЭ» дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).

«Не считаю, что Овечкин начал сезон неудачно. Команда идет на первом месте, что тут плохого? Он идет по своему графику, как раньше и забивал. Сможет ли претендовать на очередной «Ришар Трофи»? Думаю, что Саша достаточно далековато отстал. Там у Макдэвида и Мэттьюса по 20 голов, у Остона даже 21», — сказал Николишин «СЭ».

Андрей Николишин считает, что Овечкину будет сложно, но тем не менее, он всегда являлся претендентом последние 13-15 лет на лучшего снайпера в НХЛ.

«Все может быть. Никто не может и не должен сбрасывать его со счетов. Но вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что хоккеист ставит себе задачу — забить как можно больше голов. Любой уважающий себя профессиональный хоккеист ставит задачу — выиграть с командой главный трофей», — добавил Николишин.

35-летний форвард в матче с «Рейнджерс» (2:1), оформив дубль, отличился в пятой игре подряд. Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя и более голами.

(Екатерина Звенигородская)