Хоккей
НХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

08:49
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги.

35-летний форвард в матче с «Рейнджерс» (2:1), оформив дубль, отличился в пятой игре подряд.

Второй звездой дня стал нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, забросивший две шайбы в матче с «Лос-Анджелесом» (4:2).

Третьей звездой признан нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, у которого победная шайба в овертайме в игре с «Монреалем» (3:2).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...