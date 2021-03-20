Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги.

35-летний форвард в матче с «Рейнджерс» (2:1), оформив дубль, отличился в пятой игре подряд.

Второй звездой дня стал нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, забросивший две шайбы в матче с «Лос-Анджелесом» (4:2).

Третьей звездой признан нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, у которого победная шайба в овертайме в игре с «Монреалем» (3:2).